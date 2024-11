News.robadadonne.it - Bimba cade dal secondo piano, la madre si suicida lanciandosi dalla finestra in ospedale

Una tragedia nella tragedia, quella che si è consumata a Botricello, in provincia di Catanzaro. Una bambina di sette anni nella mattinata di ieri è precipitataaldella casa famiglia di cui era ospite assieme alla mamma, e la donna, dopo aver accompagnato la figlia incon i soccorritori, si sarebbe lanciata dal quintodel nosocomio calabrese in preda alla disperazione.Sul posto sono ovviamente intervenuti i carabinieri, che dovranno accertare se la caduta della piccola nella struttura che la ospitava sia stata accidentale; al momento le condizioni della bambina, trasportata nel reparto rianimazione dell’Pugliese Ciaccio di Catanzaro, sono ancora critiche ma in via di miglioramento, dopo il primo intervento chirurgico effettuato per arginare i traumi della caduta.