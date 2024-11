Ilgiorno.it - Bici vandalizzate e donna spinta. Turisti in manette

Leggi su Ilgiorno.it

e monopattini buttati a terra. I quattro vandali, tuttistranieri in vacanza in città, sono completamente ubriachi e si accaniscono senza motivo sui mezzi parcheggiati in via Settala. Quando unali rimprovera per il loro comportamento incivile, loro la spintonano e la bersagliano di insulti in inglese. È in quel momento, alle 20.50 di lunedì, che i ghisa del Comando decentrato 2, che ha sede proprio nella traversa di via Vitruvio, intervengono in suo aiuto, riuscendo a bloccare non senza fatica tre norvegesi di 26, 27 e 34 anni e un islandese di 26 anni: alla fine, dovranno intervenire in dieci (nove agenti e un ufficiale) per placare l’aggressività dei, arrestati con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Sì, perché alcuni dei vigili hanno riportato contusioni e ferite lievi, con prognosi comprese tra uno e tre giorni.