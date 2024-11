Basket Eurocup | Venezia batte Lietkabelis all’overtime

Leggi su Sportface.it

(4-5)(2-6) 100-93 nella nona giornata di2024/2025. La Reyer insegue per tutta la gara e riesce a portare i lituanisull'86-86. Decide il match il parziale di 11-0 dall'88-90 al 100-90 a favore dei veneti, che ottengono la seconda vittoria consecutiva nella competizione. La coppia Wiltjer-Kabengele combina 43 punti (22-11). Tessitori, di ritorno dagli impegni con la Nazionale, ne aggiunge 13. Stesso bottino per Parks. In doppia cifra anche Ennis con 10 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Non bastano ali 16 punti a testa di Bickauskis e Varnas per evitare la quarta sconfitta in fila tra campionato e coppa.