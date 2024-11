Lopinionista.it - Bagnai: “Confermato il rinvio dell’acconto di imposte e tasse per le partite Iva”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Grazie a un emendamento della Lega al Decreto Fiscale, è statoildiper leIva, che potrà essere pagato anche in cinque rate fino a maggio”. E’ quanto si legge in una nota del Responsabile economia della Lega, l’onorevole Alberto(foto).“La misura – spiega– conferma ancora una volta come una delle priorità della Lega rimanga quella di sostenere i lavoratori autonomi. La rateizzazione del maxi acconto del 30 novembre va incontro ai commercianti e alleiva, costretti a pagarein anticipo su quello che forse avrebbero guadagnato l’anno successivo”.L'articolo: “ildiper leIva” L'Opinionista.