Trevisotoday.it - Baby gang ruba l'elemosina a un mendicante: nessuna sanzione per i responsabili

Leggi su Trevisotoday.it

Giovani sempre più fuori controllo, non solo in centro a Treviso ma anche in diversi comuni della provincia. Tra le 19 e le 20 di lunedì sera, 25 novembre, un gruppo composto da poco più di tre ragazzi, in gran parte minorenni, ha deto un senzatetto fuori dal supermercato non.