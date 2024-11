Cataniatoday.it - Aveva trasformato il garage di casa in un deposito di fuochi d’artificio, denunciato 49enne

Leggi su Cataniatoday.it

Continua l'attenzione della polizia per prevenire l’illecita compravendita e la detenzione illegale di, come disposto dal questore di Catania anche in vista delle ormai imminenti festività natalizie. Dopo il materiale trovato pochi giorni fa dagli agenti della squadra.