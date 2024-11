Lortica.it - Autopompa fuori strada sulla Sr71: complesso recupero dei Vigili del Fuoco (video)

Un interventoquello portato a termine oggi daideldi Arezzo per ildi un'uscita dinella serata di ieri, mercoledì 27 novembre, lungo laRegionale 71 in località Gravenna.Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, si era ribaltato finendo in un fosso. L'operazione di, effettuata con l'ausilio di un'autogru e di un mezzo di movimento terra privato, ha richiesto diverse ore.La circolazione ha subito notevoli disagi durante le manovre, che si sono concluse nel pomeriggio di oggi. Idelhanno lavorato in sicurezza per rimuovere il veicolo incidentato e ripristinare la viabilità, riprendendo il controllo di una situazione che aveva creato rallentamenti e disagi agli automobilisti.