Australia vieta social sotto i 16 anni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.30 Ind'ora in poi inetwork sarannoti ai minori di 16. Il parlamentono ha votato infatti una legge proposta dal governo del premier Antony Albanese che ha più volte parlato di potenziali pericoli per la salute mentale dovuta a un loro uso eccessivo. L'è il primo Paese del mondo a imporre provvedimenti così restrittivi sul tema. Ora Facebook, Instagram, Tik Tok e Snapchat dovranno adottare misure per impedire ai giovanissimini di creare un proprio account.