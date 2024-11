Amica.it - Ariana Grande in “Wicked”: «Le donne forti fanno paura»

(askanews) – Tremate, le streghe sono tornate. Nel primo weekend di uscita Wicked ha già incassato 164 milioni di dollari nel mondo, negli Stati Uniti ha scalzato dal podio Il Gladiatore 2 e nei cinema italiani dopo tre giorni ha già raggiunto 1 milione e mezzo di euro.Il film tratto da uno dei musical americani più amati e longevi racconta la storia, mai raccontata, delle streghe di Oz. Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, viene emarginata anche dalla sua famiglia perché nasce verde, ma è l’unica in grado di usare la magia. Scoprirà il suo potenziale nella scuola dove incontra Glinda, interpretata da, una ragazza perfetta. Inizialmente le due non si prendono particolarmente ma poi diventano invincibili. GUARDA LE FOTO, Alessandra Mastronardi, Ferragnez: quante coppie già scoppiate nel 2024: “Non ci possono controllare”Alla domanda perché oggi leancora vengono considerate un po’ streghe quando non sono controllabili, le due interpreti rispondono: «Perché le persone hannodi chi vale, di chi è forte», spiega