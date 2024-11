.com - Argentina: l’ex brigatista Leonardo Bertulazzi rimesso in libertà. I giudici di Buenos Aires: “Ha ancora lo status di rifugiato”

Leggi su .com

– Avrebbelodi. Per questo è tornato in, in, nome di battaglia ‘Stefano’, membro della colonna genovese delle Brigate rosse, condannato a 27 anni di reclusione in Italia per il sequestro dell’ingegnere navale Piero Costa, del 12 gennaio 1977. La seconda Camera federale di .L'articoloin. Idi: “Halodi” proviene da Firenze Post.