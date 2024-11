Lanazione.it - Arezzo: al via il sondaggio sulla sanità

Leggi su Lanazione.it

, 28 novembre 2024 –: al via il. Realizzato dalla FondazioneComunità insieme al Calcit, il questionario sarà disponibile sul sito della stessa Fondazione dal 1 al 31 dicembre Per partecipare (anche da smartphone) basta collegarsi al link: Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link "customer91427.musvc3.net" https://www.comunita.it/questionario/ Prende il via il prossimo 1 dicembre ilfinalizzato a misurare la percezione che gli aretini hanno sui temi dellae in particolare del San Donato, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Realizzato dalla FondazioneComunità insieme al Calcit, ilsarà disponibile fino al prossimo 31 dicembre, sul sito della stessa Fondazione al link: Il sistema antispam (Libraesva ESG) ha rilevato un possibile tentativo di phishing dal link "customer91427.