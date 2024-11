Apmo, i pazienti presentano prima e unica ‘Carta’ su assistenza oculistica Ssn

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La salute degli occhi in Italia sta vivendo una vera e propria emergenza silenziosa: le attività di migliaia di specialisti in oftalmologia che operano nel Servizio sanitario nazionale sono in grave difficoltà e i, oltre 6 milioni gli italiani con patologie oculari, dei quali un terzo con una riduzione della vista invalidanti, .