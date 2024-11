Lanazione.it - Andi Dibra vince a Zurigo

Gli atleti del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde sannore o comunque mettersi in evidenza anche in campo internazionale. A, infatti, alla "Pfaffikersee - Lauf", vittoria per, classe 1971, albanese di nascita, sulla distanza di 12,2 km. A Danzica, alla "Danzica Half Marathon", sulla distanza di 21,097 km, buona prova tecnica e agonistica di Alessandro Berlucchi con il tempo di 1h28’01“. A Berlino, alla "Berlin Marathon", sulla classica distanza di 42,195 km, in evidenza Roberto Tognari, con il tempo di 2h46’43“, Mimmo Marino, in 2h 58’23“. In campo femminile Andreea Lucaci ha corso con il tempo di 3h 06’52“ e Barbara Casaioli in 3h 12’26“. A Zola Pedrosa (Bologna), al "Memorial Bruno Lolli", sulla distanza di 5 km, secondo posto assoluto per Francesco Guerra con il tempo di 13’51“.