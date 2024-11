Amianto killer nella raffineria napoletana 15 mln di risarcimento alla famiglia di un lavoratore

Napolitoday.it - Amianto killer nella raffineria napoletana, 1,5 mln di risarcimento alla famiglia di un lavoratore

Leggi su Napolitoday.it

Il Tribunale di Roma ha accertato la responsabilità delladella Kuwait di Napoli per la morte di V.T., uomo deceduto a 70 anni per un mesotelioma pleurico. L’azienda è stata condannata a risarcire ladell’operaio con la somma di 444.787 euro e, per i danni sofferti.