Lapresse.it - Alluvione Valencia, il reportage di Lucrezia Clemente a un mese dalla Dana

Leggi su Lapresse.it

A unviolentache ha causato la morte di 230 persone in Spagna, nell’area metropolitana di, la più colpita, si continua a togliere il fango da strade, garage e negozi. A Paiporta i residenti stanno lottando per andare avanti. In molti lamentano di essere stati dimenticati dalle istituzioni e raccontano di aiuti che tardano ad arrivare.