Calciomercato.it - Allegri segue la Roma: “Il toscano allenatore con Ranieri dirigente”

Leggi su Calciomercato.it

L’exdella Juventus è a Londra per seguire da vicino il match di Europa League, dei giallorossi contro il TottenhamAl Tottenham Hotspur Stadium c’è anche Massimiliano. Il tecnico italiano, senza squadra dalla separazione con la Juventus, sta assistendo al match di Europa League tra i padroni di casa e ladi Claudiola: “Ilcon” (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnicoha così ammirato da vicino le prestazioni di due suoi ex giocatori, Kuluservski e Paulo Dybala. La presenza a Londra dista ovviamente facendo tanto parlare. Quando si muove uncome lui, d’altronde, non può non fare rumore. In questi mesi il suo nome è stato accostato a diverse squadre. In Italia, ad esempio, si è parlato tanto di Milan, quando Paulo Fonseca è stato messo seriamente in discussione, ma anche della, che in stagione di allenatori già ne ha cambiati tre, passando da Daniele De Rossi a Ivan Juric e appunto Claudio