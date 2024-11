Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura sostenibile, se ne parla stamattina all’Hotel Casale

Si terrà questa mattina, alle 9, nel centro congressi Marche nell’hotel, il convegno sull’sociale – Marche: Terra disociale. L’evento speciale è dedicato all’sociale, una pratica che unisce sostenibilità ambientale, inclusione sociale e innovazione. Un’occasione per approfondire come l’possa diventare uno strumento di sviluppo e supporto per le comunità, offrendo percorsi di inserimento lavorativo e integrazione per persone svantaggiate. Sarà l’occasione per scoprire come l’può essere una risorsa inclusiva e. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Iscriviti subito per riservare il posto https://shorturl.at/hFlcQ