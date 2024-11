2anews.it - Afragola, incendia l’auto della zia della sua ex: arrestato

Leggi su 2anews.it

La macchina è esplosa ad, davanti all’abitazionedonna, la cui “colpa” sarebbe stata quella di aver allontanato la nipote dall’uomo dopo le violenze e i soprusi subiti. “Ti devo uccidere, te la devo far pagare per quello che hai fatto”. Questa la minaccia che avrebbe rivolto un giovane alla ziasua ex, .