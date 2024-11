Liberoquotidiano.it - "Addio Kalinskaya, Jannik Sinner ha una nuova fiamma": super-gossip, una pesantissima conferma

Dopo le fatiche di Torino e Malaga,si sta godendo qualche giorno di meritato riposo. Per l'altoatesino è stato un anno pieno di soddisfazioni: è diventato numero uno al mondo e ha anche vinto due grandi slam. Unica nota stonata - oltre al caso doping e al ricordo della Wada al Tas di Losanna -, la rottura con la fidanzata Anna. Ma, stando al settimanale Diva e Donna,avrebbe già un'altra donna. Di chi si tratta? Semplice, della ex fidanzata Maria Braccini. La ragazza è stata avvistata sugli spalti dell'Inalpi Arena, per assistere ai match proprio di. Ma c'è dell'altro. La tennista russa, invece, non era presente nel capoluogo piemontese.si trovava a Miami - in Florida - per trascorrere alcuni giorni di relax insieme alla sua famiglia.