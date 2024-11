Cesenatoday.it - Acieloaperto lancia il primo nome per il 2025: i Franz Ferdinand arrivano a Villa Torlonia

Leggi su Cesenatoday.it

Alex Kapranos e i suoisono la prima band a comporre il cartellone di. Arriveranno in Romagna venerdì 29 agosto, adi San Mauro Pascoli. Sarà l’unico concerto in Emilia-Romagna della band scozzese e un’occasione speciale per ascoltare di nuovo.