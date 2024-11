Monzatoday.it - Achille Lauro, la comica e il supereroe in ospedale: il concerto con i bimbi malati

Leggi su Monzatoday.it

Un pomeriggio speciale, a base di sorrisi e musica, quello di mercoledì 27 novembre al centro Maria Letizia Verga. A far visita, in occasione del Natale, ai piccoli degenti del centro di cura specializzato in oncologia pediatrica, è infatti tornato il cantante e giudice del programma televisivo X.