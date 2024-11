Firenzetoday.it - Accoglienza invernale, via al servizio per i senzatetto. "Segnalateci persone senza dimora"

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayPrenderà il via dalla sera di lunedì 2 dicembre ildidel Comune di Firenze. Le strutture sono tre: la Foresteria Pertini con 87 posti, l’Ostello del Carmine con 40 posti estendibili a 60 per accogliere.