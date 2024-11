Romadailynews.it - “A tu per tu con Silvan”, il re dei maghi in scena al Teatro Italia il 7 dicembre

La magia è stata la sua vita e la sua vita è stata una magia. Il Maestronon ha bisogno di presentazioni dato che la sua carriera ha raggiunto l’apice del successo e varcato i confini nazionali. E’ stato, infatti, l’unico illusionista non statunitense ad aver vinto, tra l’altro per ben due volte, il premio “Magician of the Year” al pari di mostri sacri come David Copperfield e Lance Burton. Nonostante l’escalation di successi in tutto il mondo, conquistati con determinazione, tenacia, sacrificio, il mago deiè sempre stato una persona speciale e, soprattutto, grata al pubblico che lo ha seguito ovunque con affetto.A tutti gli appassionati di ogni generazione sarà dedicato uno spettacolo unico nel suo genere, che lo vedrà protagonista assoluto: “A tu per tu con”, inalil 72024.