A "Lol" hanno spaccato la salma millenaria di Plinio il vecchio

A “Lol: chi ride è fuori”, un concorrente (di natura sconosciuta, forse pederasta?) ha indossato il “disco volante” che il veterinario mette al cane dopo il trattamento. Nessuno ha riso, lui si è offeso. “Non volevo!”, ha detto, “ma a questo punto gioco l’asso”. Ha tirato fuori ladiil. già lavata. Nessuno ha riso. Tenete conto che tale feretro risultava perso dal 1300 circa. Come è possibile che un partecipante a “Lol” ha tale vergogna. Di sicuro il reperto è autentico. Bello e non dà fastidio. Subito un concorrente si è avventato sue lo hain due. Essendo duro si rompe con facilità. Nessuno ha riso. Il programma è stato sospeso per share basso, mentre la versione inglese fa ascolti record. Certo i personaggi in gara sono diversi.