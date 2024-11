Veneziatoday.it - A Caorle il "Villaggio dei Pescatori": ricette a base di pescato fresco nei tradizionali casoni

Leggi su Veneziatoday.it

Luci, gusti e emozioni. Ottanta casette distribuite lungo le vie cittadine, in un percorso che lo rende tra i mercatini più lunghi in circolazione. Ma "Christmas Time", ilnatalizio diche aprirà i battenti il prossimo 7 dicembre, quest'anno sarà anche novità. Per gli.