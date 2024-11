Mondouomo.it - 5 Consigli per Affrontare il Primo Vero Freddo Invernale.

Leggi su Mondouomo.it

Ci siamo: in Italia è previsto un cambiamento meteorologico significativo nei prossimi giorni, con l’arrivo die neve in alcune zone. L’aria polare in discesa dalla Scandinavia porterà un calo delle temperature fino a 10°C rispetto ai valori attuali, soprattutto al Nord e nelle regioni montuose. I primi fiocchi di neve sono attesi sulle .