Viterbotoday.it - 14enne precipita dal balcone, è grave: stava ritirando i panni stesi

Leggi su Viterbotoday.it

Un ragazzo di 14 anni èto dalal secondo piano dell'abitazione in cui vive con i genitori in via Celsi a Nepi. Si tratterebbe di un incidente: il giovane si sarebbe sporto troppo mentre ritirava i. È successo poco prima delle 15 di oggi, giovedì 28 novembre.Il.