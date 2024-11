Lanazione.it - “Voucher sport: in arrivo 150 euro per ulteriori 477 beneficiari. Finanziati tutti gli aventi diritto per complessivi 171.600 euro”

Arezzo, 27 novembre 2024 – “: in150per477gliper171.600” “Come auspicato, anche quest’annodeierogati da Comune di Arezzo sono stati accontentati. La giunta ha infatti approvato il rifinanziamento della misura a favore di477 under 18 residenti ad Arezzo e impegnati in attivitàive. Le loro famiglie usufruiranno quindi di un contributo di 150spendibile presso qualsiasi soggettoivo della città convenzionato gratuitamente con il Comune. Questi ultimi sono attualmente 61 ma c’è tempo fino a sabato 30 novembre per convenzionarsi. Isaranno spendibili fino al 29 gennaio 2025, come sempre stanno arrivando via mail aglie, attraverso la tecnologia QR-code, verranno rimborsati alle societàive mediante apposita app, con accredito diretto sul conto corrente.