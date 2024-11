Veneziatoday.it - Villa Cecchini Morosini è la nuova sede della Confesercenti metropolitana | VIDEO

Leggi su Veneziatoday.it

Questa mattina è stata ufficialmente inaugurata laoperativa centrale diVenezia Rovigo, situata all'internostorica, in via Miranese a Mestre. L'inaugurazione ha segnato un momento significativo per l'associazione che, con.