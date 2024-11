Sbircialanotizia.it - “Vietato il dissenso”, è polemica sul carnevale di Cinisi

Leggi su Sbircialanotizia.it

Una norma del bando comunale per i carri proibisce "forme di protesta" e "comportamenti di". La sindaca: "Serve a tutelare istituzione, facciano satira su di me" "Durante tutto il periodo diè fatto assoluto divieto di assumere forme di protesta non conformi allo spirito festoso deldi" e "di manifestare e/o .