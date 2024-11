Vicenza-Rimini oggi in tv | data orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Romeo Menti valevole per gli ottavi di finale didi. La compagine toscana ha conquistato soltanto due punti nelle ultime cinque partite e ha bisogno di ritrovare la vittoria tra le mura amiche davanti ai propri tifosi, in modo tale da allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica., come seguire il matchLa formazione ospite, dal suo canto, non ha avuto un rendimento molto migliore rispetto ai cugini e per questo motivo spera di aggiudicarsi questo derby per rialzare la testa e completare il sorpasso in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254.