Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2024 ore 19:45

DEL 27 NOVEMBREORE 19.35 GINA PANDOLFOUN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA-TARQUINIA, UN INCIDENTE TRA CERVETERI E TORRIMPIETRA CAUSA CODE, IN DIREIZONESEMPRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA MA SULLA A1-NAPOLI LE CODE LASCIANO IL POSTO AI RALLENTAMENTI SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E L’INNESTO CON LA A24, IN DIREIZONE FIRENZEE SI RALLENTA LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO, IN USCITAANCHE SULLA-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E LA CRISTOFORO COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONISITUAZIONE INVARIATA SUL RACCORDO ANULAREIN INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA ALLA SALARIA POI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINAIN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA AURELIA POI CODE A TRATTI DALLA-FIUMICINO ALLA TIBURTINAINFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIOCIRCONE RALLENTATA NEL NODO DIPER UN GUASTO ALLA LINEA ATERMINII TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN RITARDI FINO A 45 MINUTI.