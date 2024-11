Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2024 ore 10:30

DEL 27 NOVEMBREORE 10.20 SARA SPANOBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA CODE PER IL RIPRISTINO DI UN INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA SULL’A1NAPOLI TRA L’ALLACCIAMENTO DELLA DIRAMAZIONESUD E L’A24TERAMO IN DIREZIONE FIRENZEAL TRO INCIDENTE CHE AL MOMENTO PROVOCA DISAGI E AVVENUTO SULLA VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SALONE AL MOMENTO DCI SONO CODE IN DIREZIONE DEL RACCORDOSUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA DELLA SERENISSIMA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTROINFINE CODE SU VIA CRISTOFOR COLOMBO TRA VI ADI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE EURDA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral