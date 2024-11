Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2024 ore 08:45

DEL 27 NOVEMBREORE 08.35 SARA SPANOBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE PER IL RIPRISTINO DI UN INCIDENTE SULL’A1NAPOLI TRA L’ALLACCIAMENTO DELLA DIRAMAZIONESUDE E L’A24TERAMO IN DIREZIONE FIRENZESUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGITA INTERNA TRA CASILINA E APPIAMENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA CASAL DEL MARMO E VIA DELLA PISANACI SPOSTIAMO VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE ESTSI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLE COSOLARI IN ENTRATA ASULLA CASSIA BIS TRA LE RUGHE E CASTEL DE CERVER1 A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FORMELLO E ANCORA DISAGI SU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA,E SU VIA AURELIA TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E IL RACCORDOINFINE CODE A TRATTI SU VIA PONTINA TRA CASTELNO E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALEDA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral