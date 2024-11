Lanazione.it - Via Setteponti: inaugurato l’attraversamento ciclopedonale della rotatoria

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 27 novembre 2024 –questa mattina il nuovo tratto di pistache attraversa laall'incrocio tra via Turati, via Amendola e viae si collega ai due percorsi di mobilità dolce che connettono viaal centro commerciale OBI e a viaChimera. “Un intervento importante, che mette in sicurezza un incrocio pericoloso e che prosegue lo sviluppo dei percorsi ciclopedonalicittà – ha dichiarato l’assessore Alessandro Casi. – Un tratto significativo che prosegue il collegamento tra le aree commerciali e il centro città finanziato con fondi PNRR destinati allo sviluppomobilità sostenibile”. Ammonta a 400mila euro l’investimento complessivo. Previsto a breve l’inizio dei lavori di realizzazioneche arriverà fino al centro abitato di Case Nuove di Ceciliano (anche questo finanziato con fondi PNRR) definendo il collegamento “dolce” tra la città e la frazione.