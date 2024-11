Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump nomina il generale in pensione Kellogg inviato speciale per la guerra in Ucraina: "Renderemo il mondo sicuro"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

è stato consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca ad interim durante l'amministrazioneDonaldha infine scelto a chi affare il compito per la gestione dellain: è Keith80enne in. Sarà lui l'uomo incaricato a mettere