Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-11-2024 ore 17:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara essere in apertura la piadineria italiana sparato alcuni colpi nel sud del Libano per impedire ai Civili di tornare nelle loro case nel settore orientale della Linea Blu dice il Ministero dell’informazione libanese entrato in vigore di attesa del fuoco alle 4 del mattino locali 3 in Italia centinaia di famiglie hanno tentato di tornare nelle loro case anche se distrutte il Ministro della Difesa italiano cazzo Ha dichiarato di aver ordinato all’esercito di misure forti per impedire a quelli che definisce come membri di ebola entrare nei villaggi di confine in Italia la maggioranza si spacca sul taglio del Cannone dai l’emendamento della Lega che proponeva ritorna ai €70 è stato bocciato in commissione con 12 noi 10 voti a favore quello posizione ha votato anche farti Italia che da giorni aveva chiesto il ritiro della proposta leghista Mi chiamo te la prendere Giorgia Meloni al centrodestra l’inciampo della maggioranza sul tema del taglio dei Cannoni non giova a nessuno si legge in una nota nella quale fonti di Palazzo Chigi ricordano come la priorità del governo della manovra sia l’impegno nel sostegno a famiglie e imprese operando sempre in un quadro di credibilità e serietà durante infortunio serve la segretaria del PD Slime è la seconda commissione presieduta da Ursula von der leyen è stato approvato dal plenum del Parlamento Europeo con appena 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta degli aventi diritto che è di €370 deputati su 720 andato pari al 51,39% degli aventi diritto il peggior risultato di sempre nella storia Europea precisamente la nuova commissione ha ottenuto la fiducia del Parlamento Europeo con 270 voti a favore e contrari e 36 astensioni la vita in Popolare tedesca al Penny a luglio con un voto segreto hai mandato a formare la commissione con 401 Sì la cronaca della polizia coordinata dalla Procura di Catania eseguito l’operazione takedown la più vasta contro la pirateria audiovisiva condotta in Italia in Europa smantellando la più diffusa organizzazione criminale transnazionale che si relega oltre 22 milioni di utenti oltre 270 operatori della Polizia Postale hanno aspettato 89 perquisizioni in 15 regioni italiane con la collaborazione delle forze di polizia stranieri 14 perquisizioni Regno Unito Lando il pezzo Svizzerania Croazia nei confronti di 102 persone la polizia croata eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati in chiusura le corone alle mezzogiorno ti esce più del centro nord Italia per il secondo anno consecutivo il PIL al Sud è previsto un aumento dello 0,9 per cento nelcontrollo 0,7% del resto del paese secondo il rapporto svimez che descrive come decisivo il ruolo del CNR di piano Vale 1,8 punti di fila nel26 CV Duce Tuttavia lo scatto di crescita favorevole al sud rispetto al 2023 dal prossimo anno l’associazione evidenzia rischi di un ritorno alla normalità di una crescita più tentata dal resto del paese nel 2025 2026 questa causa di rientro delle politiche di stimolo gli investimenti e di sostegno e redditi delle famiglie era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima In collaborazione con Agenzia Italia Stampa