Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-11-2024 ore 10:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le teniamo a frequenti Bano che entrata in vigore alle 3 ora italiana quanto durerà Dipende da cosa succederà sul terreno se sborrarti via minerali noi attaccheremo in accordo con gli Stati Uniti manteniamo una completa libertà militare ha detto noi teniamo una giornata di intensi bombardamenti su Beirut nei prossimi giorni Un nuovo piano di tregua garza con Turchia Egitto Qatar Israele altri paesi la popolazione civile sta vivendo un inferno via verso il cessate Il fuoco è una liberazione degli ostaggi intanto G7 esteri di Fiuggi si chiude con una posizione comune sul mandato d’arresto della CP Per Netanyahu non può esserci qui Valenza tra Israele e grandi si impegnano a rispettare gli obblighi internazionali l’Unione Europea promuove i conti dell’Italia il piano di bilancio soddisfa i requisiti del nuovo patto credibili le Stime sulla riduzione del il piano di rientro può essere allungato a 7 anni il documento programmatico di bilancio in linea con le raccomandazioni in crisi i falchi di Europa bruciati in Germania Olanda e arriva l’ok anche alla serata del PNR Lago della meloni mentre restano alte le tensioni sul canone RAI rilievi del Quirinale all’emendamento che aumenta il finanziamento pubblico ai partiti in un avviso alla camera il colle e sottolinea che le tipiche sono dismo genere rispetto al testo del decreto che deve avere le caratteristiche di necessità e urgenza ma anche che una riforma di questo tipo necessita di un provvedimento ad hoc più articolato e che un impatto le finanze pubbliche Salvini firma la precettazione per lo sciopero generale contro la manovra convocata dal CGIL Uil e per il 29 novembre la decisione del Ministro dei Trasporti Dopo un’ora di incontro Qual è stata respinta la richiesta di ridurre lo sciopero a 4 ore come richiesto dalla commissione di garanzia confermato lo stop di autore dei trasporti da cui sindacati avevano già escluso il personale delle ferrovie Noi rispettiamo le regole se ci sarò una precettazione finiremo ci rivolgiamo alla magistratura replica segretario generale della UIL Bombardieri il CDA di banco BPM respingere offerta pubblica di scambio Unicredit e ostile e non riflette il nostro potenziale costano troppo intestano forti preoccupazioni per Le ricadute sociali e occupazionali l’agenzia Standard & Poor’s non esclude il rialzo del UPS di orso e le ho controfferta duello nella maggioranza tra i movimenti delle banche sono un segnale positivo in un mercato libero dice capogruppo azzurro Barelli che ricorda come si tratti di un’operazione su cui la vigilanza non è di bankitalia Menardi La bici è il carroccio Intanto ho preso una proposta di legge che cambia la governance della banca d’Italia assegnato un ruolo al parlamento per evitare una pericolosa autoreferenzialità della vigilanza vice responsabile economico bagno hai la stazione sui quesiti della Costituente del MoVimento 5 Stelle chiesta da grillo si terrà dal 5 al 8 dicembre rivediamo ma il simbolo non è suo Sono certo che la comunità risponderà già dimostrato volontà di partecipazione se si aggiunge qualcun altro dice presidente del movimento con te il fondatore punta invece sulla mancanza del forum Per costringere l’ex premier alle dimissioni l’appello di Toninelli non votate buttate il telefonino forte l’Inter batteristi a 10 nella quinta giornata della Champions League Il Milan vince ma fatica con lo slovan Bratislava finisce 3 a 2 gol di leao entrato nella ripresa troppi errori nella difese per Fonseca una vittoria importante abbiamo dominato meritavamo un altro risultato a Berna Young boys-atalanta finisce un altro nella quinta giornata di Champions League e noi ci fermiamo qui Buona giornata e buon tutto Ti ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa