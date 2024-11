Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 27-11-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Libano La 3 in vigore cambieremo il volto del Medio Oriente dice Netanyahu sei stata il fuoco dalle 4 ora locale 3 italiane Tel Aviv e si riserva diritto a riavere il fuoco piano ti faccio anche per Gazza dice biden e me l’hanno bombe su Beirut morti e feriti non pace Se non verrà risolta la questione palestinese fa sapere Amat sciopero generale il 29 novembre Salvini firma la precettazione CGIL impugneremo Ho ridotto lo sciopero a 4 ore per evitare gli italiani l’ennesimo venerdì di causa ha detto Salvini si vuole limitare il diritto allo sciopero replicano Landini e Bombardieri Slime il governo rifiuta il confronto UniCredit filiale del Banco BPM dipingere offerta pubblica non riflette il nostro potenziale entrambi i gruppi chiudono in calo in Piazza Affari ora Kiev attacca curtoli a Mosca reagiremo g79 minacci nucleari russe componenti C dentali nei terreni rustici sanzioni e girate riferisci a Denise chi chiede ai paesi della più sostegno a Kiev è ancora streaming illegale smantellato il sistema internazionale da 22 milioni di utenti 11 gli arresti dell’operazione impegnati oltre 270 operatori della polizia locale che hanno effettuato 89 perquisizioni in 15 regioni italiane con la collaborazione delle forze di polizia stranieri 14 nel Regno Unito o la Svezia Svizzera enia ci fermiamo qui Buona giornata buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa