Ilgiornaleditalia.it - Uk, madre tiene la figlia nel cassetto del letto dalla nascita ai tre anni, condannata a 7 anni, il giudice: "La bimba era una morta vivente"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La piccola in trenon aveva mai visto la luce del giorno, era denutrita, non gattonava, non parlava e non rispondeva nemmeno al suo nome Gran Bretagna, unache ha tenuto lanascosta neldelai tre, è stataa 7di carcere, il