Parmatoday.it - UE. "Che c'entra con la mia città?", gli studenti interrogano eurodeputati

Leggi su Parmatoday.it

"Più è lontana un'istituzione, meno la percepisci come vicina a te". Parola dell'eurodeputato Stefano Bonaccini, che ha aperto un ciclo di incontri (promosso dalla Provincia di Parma in collaborazione con l'Unione delle Province italiane-Upi) con glidelle scuole superiori per parlare di.