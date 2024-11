Forlitoday.it - Tributo ai Bealtes nell'atmosfera culturale della “swinging London”: a Meldola due concerti benefici

Leggi su Forlitoday.it

La grande musica dei Beatles sarà di scena sul palco del Teatro Dragoni digiovedì 28 e venerdì 29 novembre alle ore 21 per due grandidi beneficenza: "The Beatles' history” è lo spettacolo realizzato dal gruppo The Blackbirds, nato da un'ideaassociazioneThe.