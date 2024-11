Tre professionisti dalla Campania hanno partecipato alla diciannovesima edizione del forum PizzaUp

Leggi su Ildenaro.it

Si è tenuta il 4 e 5 novembre a Venezia – presso l’Hotel Monaco & Grand Canal – ladi®, l’unico simposio tecnico esperienziale sulla pizza italiana contemporanea – di caratura internazionale – organizzato da Petra Molino Quaglia e dedicato agli specialisti della pizzeria italiana ed estera. Due giorni di dibattiti, panel e workshop cheriunito esperti e pizzaioli per discutere nuove sfide e opportunità del settore. L’evento, dal titolo “Pizzaioli in catene”, si è incentrato in particolare intorno alle nuove prospettive economiche e sociali del settore, esplorando lo scenario attuale nel quale le tradizionali pizzerie “di famiglia” devono convivere con catene nate da progetti imprenditoriali fondati su concetti differenti di qualità.Pietro Cafiero e Tiziana Carotenuto di Pizzeria 49 (Napoli) ed Ernesto Varricchio de L’Oasi dell’Antica Quercia (Benevento).