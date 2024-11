Fanpage.it - Trasferta vietata ai tifosi della Lazio, Gualtieri chiama sindaca di Amsterdam: “Non sono antisemiti”

Leggi su Fanpage.it

Il sindaco di Roma Robertoha volutore Femke Halsema, ladi, in seguito alla decisione di vietare laaiper la partita con l'Ajax in programma per il prossimo 12 dicembre.