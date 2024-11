Lanotiziagiornale.it - Transizione energetica, la sfida della sostenibilità

Lasarà il tema al centroseconda conferenza annuale di Confindustria energia. L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 novembre, alle ore 10.30 a palazzo Wedekind a Roma. La conferenza annuale ha l’obiettivo di mettere in chiaro quale sia l’importanzae come affrontarla, come emerge già dal titolo dell’appuntamento: “La capacità di un sistema di fare sinergia”. All’evento partecipa anche il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Ad aprire i lavori sarà la relazione del presidente di Confindustria Energia, Guido Brusco. A seguire è previsto l’intervento del presidente di Arera, Stefano Besseghini, che si concentrerà sulla regolazione in merito alla. Non mancherà un’analisi dello scenario geopolito nel dibattito tra Brusco e il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.