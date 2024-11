Today.it - Tragico incidente: ragazzo di 18 anni muore dopo essere uscito da scuola

Undi 18ha perso la vita in unstradale a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino, nel pomeriggio di oggi. Per cause in corso di accertamento, il 18enne ha perso il controllo della moto che guidava, andando a scontrarsi contro il guardrail della strada provinciale 57.