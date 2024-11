Salernotoday.it - Tragedia sul lavoro a Battipaglia: disposta l'autopsia sul corpo di Andrii Chufus

Leggi su Salernotoday.it

Le indagini sull’incidente che ha causato la morte di, operaio ucraino di 32 anni, sono in pieno svolgimento. La Procura di Salerno, con il sostituto procuratore Vincenzo Russo, ha disposto il sequestro della salma per l’, fondamentale per chiarire le cause esatte del.