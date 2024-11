Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2024 ore 20:00

Luceverdedalla redazione E buonasera anche se in diminuzione ilsul Raccordo Anulare resta ancora intenso in carreggiata esterna con code a tratti tra laFiumicino la Prenestina anche sulla tangenziale si sta in fila pere lavori tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione di San Giovanni ma anche tra la Tiburtina e la Salaria verso lo stadio Olimpico in uscita daancora code sulla Colombo dal raccordo a via di Malafede sulla Pontina dall’Eur a raccordo è sulla via Flaminia 3 Corso di Francia e il raccordo anulare sul tratto laziale dell’autosole ancora code per i lavori di ripristino della sede stradale Dopo un incidente tra l’uscita per la diramazione disud e lo svincolo per laL’Aquila direzione Firenze bene questa la situazione del momento dettagli di queste ed altre notizie vi ricordo sono consultabili sul sito