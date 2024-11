Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2024 ore 18:00

Luceverdetrovato in ascolto Buon pomeriggioin aumento sul Raccordo Anulare già incolonnato sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e lo svincolo per la diramazione die Sud rallentamenti con code a tratti invece sulla carreggiata interna tra la cassa e la Salaria e tre alla Bufalotta e lo svincolo per laL’Aquila troviamo code anche sulla tangenziale Tra la Farnesina e viale della Moschea direzione San Giovanni rallentamenti nelle due direzioni invece tra la Tiburtina e viale Castrense in uscita dacode sulla Cristoforo Colombo dal raccordo a via di Malafede Ma anche sulla via Flaminia tra Corso di Francia e il raccordo anulare ed infine sul treno laziale della A1Napoli abbiamo ancora a due code tra l’uscita per la diramazione disud e lo svincolo per laL’Aquila in direzione Firenze sono ancora in corso lavori di ripristino della sede stradale dopo un dettagli di queste ed altre notizie sul sito