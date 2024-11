Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-11-2024 ore 17:00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in centro per pensione via dei Cerchi dove sono in corso fino a venerdì 29 novembre lavori di potatura è stata quindi predisposta è una disciplina provvisoria ditra piazza di Porta Capena e via dell’Ara massima di Ercole attenzione dunque alla segnaletica lavori di potatura alberi fino al 29 novembre anche in viale di Castel Porziano 3 a via Wolf Ferrari e via Canazei dalle 9 alle 16 sulla via Aurelia fino a domani 28 novembre per un concorso che si sta svolgendo al centro congressi Ergife in via Nicola Lombardi sono possibili rallentamenti sulla via Aurelia e strade limitrofe all’ Ergife ed infine per consentire il montaggio delle luminarie natalizie è chiusa dalla mezz’ora dopo mezzanotte e fino alle 5 di domani mattina via del Corso 3 Piazza Venezia e lago Chigi dettagli di queste ed altre notizie sul sito